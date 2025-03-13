Развитие молодежной политики и поддержку семей в малых городах обсудят в Иванове

В Иванове 13 марта открылся девятый региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Об этом сообщили в региональном министерстве территориальной политики.
Форум продлится два дня. На нем участники со всей страны обсудят вопросы сохранения привлекательности регионов для молодежи и поделятся уникальными мерами поддержки семей с детьми.
Также уделят внимание и культурной жизни, рассмотрят опыт проведения региональных фестивалей, выставок и других событий.
Сегодня Подмосковье на событии представляла глава городского округа Клин Алена Сокольская. На пленарном заседании она презентовала проект «Агрошкола», нацеленный на привлечение детей на работу в села. На круглом столе по вопросам патриотизма глава Клина поделилась опытом проведения гуманитарных конвоев.
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