Развитие межрегионального туризма обсудили на форуме в Коломне | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 21:44 Развитие межрегионального туризма обсудили на форуме в Коломне Телеканал «360»

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На бизнес-форуме «Кадры решают все» обсудили, как сделать Подмосковье еще привлекательнее для туристов. Мероприятие прошло в Коломне.

Жительница городского округа Екатерина Понкратова, которая побывала в 73 странах, рассказала о своем новом проекте — уютных апартаментах «Дом с душой», расположенных в старинном доме. Она также поделилась секретами идеального отдыха и предложила свой путеводитель по Коломне.

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Нехватка кадров — больная тема для туристической отрасли, несмотря на общую низкую безработицу в стране. Во Владимирской области, как поделилась министр предпринимательства и туризма этого региона Юлия Боркина, решили проблему с помощью образовательного кластера, где учатся будущие специалисты туризма, а также открыли учебную гостиницу с полноценным сервисом.

На форуме также говорили о создании новых туристических маршрутов между регионами. Подмосковье и Владимирская область полны интересных мест, и скоро путешественники смогут насладиться новыми уникальными проектами.

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