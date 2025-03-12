Развитие математического образования обсудили в гимназии Примакова в Одинцове

В областной гимназии Е. М. Примакова прошла встреча по вопросам математического образования в регионе. На ней собрались директора лицеев и специалисты центров педагогики для того, чтобы представить свои наработки и предложения, передает Министерство образования Московской области.

Директор технолицея имени В. И. Долгих Екатерина Сизинцева представила проект центра математического образования. Он станет главной площадкой для сопровождения развития направления.

Особое внимание на встрече уделили модели «Математическая начальная школа Подмосковья». Директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства Лариса Кудрова рассказала о том, как отбирают учителей и учащихся в первые математические классы, об учебно-методических пособиях для программы.

Проректор КУРО Ирина Салыгина представила алгоритм формирования пятых и седьмых математических классов с 1 сентября 2025 года. Ожидается, что учителя будут проходить добровольную сертификацию, а ученики — входное тестирование.

Участники встречи подчеркнули важность совместной работы и сопровождения учителей математики Подмосковья, организации курсов повышения квалификации, а также участия школьников в мероприятиях математической направленности.