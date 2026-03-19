Развитие маршрута «Золотое кольцо»: подписано межрегиональное соглашение

18 марта в Координационном центре Правительства Российской Федерации состоялось заседание по вопросам развития туристского маршрута «Золотое кольцо». В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Москвой, Московской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Тверской и Нижегородской областями, Минэкономразвития России, Фондом «Центр стратегических разработок» и Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Подписанты объединят усилия для развития «Золотого кольца», связанных с ним маршрутов-спутников, туристских продуктов и услуг, а также для продвижения внутреннего и въездного туризма в регионах РФ. Документ подписан в национальном мессенджере MAX.

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что 2027 год будет посвящен 60-летию «Золотого кольца». По оценке Росстата, уже сейчас маршруты «Золотого кольца» привлекают в год более 27 млн туристов.

В Подмосковье на карте «Золотого кольца» появляются пять новых точек притяжения, расположенных в четырех городских округах — от Абрамцева до Гжели. Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что работы по преображению ведутся системно. В прошлом году в Сергиевом Посаде внедрили дизайн-код и современную туристическую навигацию — благодаря поддержке Минэкономразвития.

На национальном туристическом портале Путешествуем.рф сформирован объединенный календарь событий «Золотого кольца». Самые яркие фестивали, выставки и мероприятия анонсируются в социальных сетях Путешествуем.рф, в том числе в мессенджере MAX.