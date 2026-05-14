Развитие КВН и молодежных инициатив обсудили в Пушкино

13 мая в Пушкинском округе прошла встреча заместителя главы Ольги Ждановой с победителями Кубка главы по КВН — командой «Атас!» образовательного комплекса № 3 города Пушкино. Участники обсудили творческую работу, подготовку выступлений и навыки, которые они получили в ходе проекта «Лидеры будущего: молодежь на старте».

Встреча прошла в формате открытого диалога и была посвящена развитию молодежных инициатив и командного творчества. Школьники рассказали о работе над номерами, подготовке к выступлениям и распределении ролей внутри коллектива. Отдельное внимание они уделили тому, как участие в КВН повлияло на их уверенность и умение работать в команде.

Команда «Атас!» вошла в число 15 участников Кубка главы по КВН и дошла до финала вместе с еще пятью коллективами. Ребята поделились, что путь к финалу потребовал регулярных репетиций и постоянной работы над сценическими образами. По их словам, опыт участия помог им научиться быстрее принимать решения и взаимодействовать с аудиторией.

Ольга Жданова пообщалась с участниками о процессе создания шуток и подготовке выступлений. Она подчеркнула важность поддержки внутри команды и умения справляться с волнением перед выходом на сцену.

«КВН — это не только юмор. Это командная работа, ответственность, поддержка и возможность раскрывать себя через творчество и общение», — отметила Ольга Жданова.