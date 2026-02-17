Развитие энергоснабжения и уборку территорий обсудили в Серпухове

В Серпухове прошло совещание по вопросам энергоснабжения и содержания территорий. Участники подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на будущее.

Коммунальные службы округа работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяют удаленным и сельским населенным пунктам, их активно включают в цикл уборки. На отдельном контроле находится своевременный вывоз снега с дорог — это необходимо для бесперебойного движения транспорта.

Специалисты Серпуховского РЭС отчитались о работе за прошлый год. В состав подразделения входят более 900 трансформаторных подстанций и свыше двух тысяч километров линий электропередачи. Штат насчитывает более ста сотрудников, на вооружении — почти 60 единиц техники.

В текущем году продолжится строительство и реконструкция объектов по инвестиционной программе. Эти работы позволят увеличить энергетический потенциал округа. Надежное электроснабжение остается основой комфортной жизни и развития территорий.

«В этом году 21 региональный участок переведем в муниципальную собственность. Среди них улицы Ворошилова, Звездная, Весенняя, Володарского, Чернышевского, Севрюкова, Пролетарская, Межевая и другие», — отметил глава округа Алексей Шимко.

За минувшую неделю коммунальщики вывезли с улицы 2-я Московская почти 2 тысячи кубометров снега. Для повышения эффективности работ парк техники пополнили мини-погрузчик, трактор МТЗ, автогрейдер и ручные роторы. Они будут убирать тротуары и посадочные площадки.