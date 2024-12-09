Более 10 тысяч рабочих мест создали в Балашихе в 2024 году

В Балашихе состоялся круглый стол, на котором председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава города Сергей Юров и местные бизнесмены обсудили развитие индустриальных парков и экономики округа. В центре обсуждения оказались проекты в рамках импортозамещения и поддержка подмосковных предпринимателей.

В региональном бюджете на следующий год финансирование госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» увеличено почти на 30%, до 24 миллиардов рублей. Основные средства будут направлены на создание инфраструктуры, поддержку инвесторов, малых и средних предприятий, а также научных исследований.

«В Балашихе пять индустриальных парков. Это 173 гектара и 108 резидентов. Их количество будет увеличиваться. Рост бизнеса — это развитие округа и региона в целом. Это залог того, что мы будем строить больше школ, детских садов, поликлиник и повышать качество жизни наших людей», — отметил Игорь Брынцалов.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что за последние семь лет бюджет города вырос с 11 миллиардов рублей до около 30 миллиардов в 2024 году. Эти средства направляются на строительство новых объектов и реализацию социальных программ, а объем инвестиций составляет порядка 62 миллиардов рублей.

В настоящее время в Балашихе на сопровождении администрации находятся 67 инвестиционных проектов, и только с начала этого года было создано более 10 тысяч рабочих мест. В ближайшие несколько лет резиденты балашихинских индустриальных парков планируют инвестировать более 7,3 миллиарда рублей, что может привести к созданию дополнительных 6 тысяч рабочих мест.

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