Развитие «Движения Первых» обсудили в Подмосковье

Заседание координационного совета при губернаторе по взаимодействию с российским движением детей и молодежи, а также его региональными, местными и первичными отделениями прошло в Московской области. В мероприятии участвовали представители правительства региона и различных уровней «Движения Первых».

По информации министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, движение активно развивается на территории региона и уже насчитывает более 276 тысяч участников. Функционирует 1085 первичных отделений, в том числе на базе всех молодежных центров.

Участники движения активно вовлечены в жизнь региона. Они организуют разнообразные мероприятия, проводят патриотические акции и поддерживают участников специальной военной операции в рамках региональной инициативы «Доброе дело».

«Координационный совет при губернаторе Московской области призван объединить усилия разных ведомств и создать комфортные условия для развития наших детей и молодежи», — добавила Швелидзе.

Во время заседания был объявлен новый председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в Московской области. Эту должность заняла Анастасия Бочарова. Она рассказала о текущих достижениях движения, его флагманских проектах и планах на будущее.

Бочарова отметила, что важно создать единую стратегию развития для всех организаций, работающих в сфере образования и воспитания в Подмосковье. Двигаясь в одном направлении, можно привлечь внимание школьников и сделать их жизнь более продуктивной, интересной и насыщенной.

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