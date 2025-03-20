Развитие библиотечной системы Подмосковья обсудили в Балашихе

18 марта в Балашихе прошел круглый стол на тему «Краеведение как средство воспитания и сохранения исторической памяти», организованный комитетом Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике под руководством Линарой Самединовой. Мероприятие состоялось в отделении Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого и собрало представителей министерства культуры и туризма региона, депутатов Мособлдумы, работников библиотек и специалистов из различных муниципалитетов Подмосковья.

Линара Самединова представила участникам законодательные инициативы, направленные на развитие краеведения в регионе. Заместитель министра культуры и туризма Олег Дядьков обсудил важную роль библиотек в этом процессе.

Он сообщил, что на модернизацию библиотек в Подмосковье с 2020 по 2026 годы выделено более 600 миллионов рублей. В регионе уже открыты 23 модельные библиотеки, и в 2024 году будет запущено еще пять. В этом году планируется открыть девять обновленных библиотек, четыре из которых финансируются на федеральные средства. Также он отметил, что с 2020 по 2024 годы более 2,6 тысячи библиотекарей прошли переподготовку и курсы повышения квалификации.

На круглом столе также выступили представители министерства образования, Российского военно-исторического общества, литературного объединения имени Ф. С. Шкулева и других организаций.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с библиотечными экспозициями, включая выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также различными зонами для кружковой работы. Библиотека имени Андрея Белого, построенная в 1979 году и реконструированная в рамках национального проекта «Культура», стала современным образовательным пространством с молодежным клубом, творческой мастерской, кино- и изостудиями, компьютерным классом и другими направлениями.