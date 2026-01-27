Развитие агротуризма обсудили в Павловском Посаде

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов посетил крестьянское фермерское хозяйство «Демидовское подворье». Вместе с владельцами и руководителем Восточной торгово-промышленной палаты он обсудил меры поддержки для местных предпринимателей.

Визит состоялся 27 января в деревне Демидово. Основатели хозяйства Анатолий Кузин и Татьяна Гришина провели для гостя подробную экскурсию. Встреча прошла в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село».

«Важно создавать условия, чтобы такие проекты могли расти и развиваться», — сказал Балашов.

На ферме с 2014 года содержатся коровы, овцы, гуси, куры, лошади, а также лисы, совы, медведи, дикобраз, еноты, песец и волк. Для посетителей обустроены детский уголок, мангальная зона и зал для торжеств.

«Выражаю огромную благодарность коллективу „Демидовского подворья“ за теплый прием, профессионализм и важную работу, которую вы делаете. Это именно те точки роста, которые делают наше Подмосковье привлекательным, живым и гостеприимным», — добавил первый заместитель главы округа.