Развитие агропромышленного комплекса «Родина» обсудили в Воскресенске

Вместо 5000 гектаров земли в этом году сотрудники агрокомплекса «Родина» обработают только 1700. Дело в том, что часть земель последние 10 лет обрабатывалась в бывшем совхозе «Ачкасова», но теперь у нее появился новый хозяин. Для заготовки комбикорма в привычных объемах «Родине» нужны дополнительные земельные угодья. Проблему обсудили директор предприятия и глава округа.

«Мы с Михаилом Михайловичем проговорили все вопросы, я дал поручение своему заместителю посмотреть землю, которую можно использовать под сельское хозяйство. Все, что возможно, мы выделим. И сделаем все, чтобы производство дальше развивалось» — прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Основное направление агрокомплекса — животноводство, поэтому заготовки комбикорма — один из ключевых вопросов развития.