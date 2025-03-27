Разрушенный тротуар восстановят на Школьной улице в Лосино-Петровском

Ежемесячный прием жителей прошел в Лосино-Петровском на базе местного отделения партии «Единая Россия». Руководитель депутатского объединения «Единой России» Вячеслав Кудряшов отметил, что в ближайшее время приведут в порядок тротуары на улицах Школьной, Кирова, Лесной и Луговой.

На вопросы жителей ответили заместитель главы администрации Михаил Пешков и руководитель депутатского объединения «Единой России» Вячеслав Кудряшов.

Особое внимание уделили обращению по поводу тротуаров на улицах Школьная, Кирова, Лесная и Луговая. Жители пожаловались на то, что по этим участкам опасно передвигаться в темное время суток. Партийцы детально изучили ситуацию, запросили документацию и пообещали ускорить решение вопросов.

«Безопасность граждан — наш приоритет. Мы уже направили запросы в управляющую компанию для оценки стоимости работ по улицам Школьной, Кирова, Лесной и Луговой. Если потребуется, вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Совета депутатов. Обещаем, что до конца месяца подрядчики приступят к ремонту на Школьной, а в течение следующего квартала работы начнутся и на остальных улицах», — подчеркнул Вячеслав Кудряшов.

Народные избранники взяли все обращения на контроль. Жителям напомнили, что следить за работой подрядчиков можно через онлайн-ресурсы «Единой России» и портал «Добродел».

«Подобные приемы — не формальность, а эффективный инструмент диалога с людьми. Каждая проблема жителей — это сигнал для нас, чтобы действовать четко и быстро. Сегодняшние обращения по тротуарам на Школьной, Кирова, Лесной и Луговой показывают: когда власть и партия работают в единой связке, результат не заставляет ждать», — заявил Михаил Пешков.