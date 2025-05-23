Разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 4 в ЖК «Жаворонки Клаб» выдали в Одинцове

Строительная компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 4 в жилом комплексе «Жаворонки Клаб», который расположен неподалеку от деревни Митькино Одинцовского округа.

Документ подтверждает, что строительство объекта завершено в полном соответствии с утвержденной проектной документацией, техническими регламентами и нормами, а значит — в ближайшее время начнется выдача ключей новоселам.

Четырехэтажное здание общей площадью 12 593 квадратных метра рассчитано на 171 квартиру, а также 140 индивидуальных кладовых, размещенных на минус первом этаже. Квартиры сдаются с отделкой white box, полной чистовой отделкой и без отделки. Комплекс предлагает два формата проживания для семей — таунхаусы с собственными участками и квартиры в малоэтажных домах с классическими и уникальными планировками.

Жилой комплекс расположен в 23 километрах от Москвы на берегу реки Незнайка. Проектом предусмотрена насыщенная инфраструктура: на закрытой территории появятся школа на 560 мест и детский сад на 260 воспитанников, амбулатория, комьюнити-центр, а также крупный торгово-оздоровительный комплекс с физкультурно-оздоровительным центром внутри.