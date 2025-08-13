Разрешение на строительство новой школы выдали в Одинцове

Компания застройщика получила разрешение на строительство общеобразовательной школы на 560 мест в жилом комплексе «Жаворонки Клаб», расположенном в деревне Митькино Одинцовского городского округа. Трехэтажное здание площадью 4220,6 квадратных метра будет построено по всем современным стандартам образовательных учреждений.

В школе предусмотрены специализированные лаборатории по естествознанию, химии и физике, IT-полигон, робокласс, мультимедийный зал, четыре лингафонных кабинета для изучения языков, а также спортивные залы и зоны для внеклассных занятий. В первую учебную смену запланированы 14 классов по 25 человек с начальной школы и до выпускных классов.

Кроме того, во вторую смену будут организованы курсы дополнительного и профессионального образования в области информационных технологий, прикладной информатики, а также языковые курсы и курсы подготовки к поступлению в институты. Обучение будет доступно не только школьникам, но и взрослым, желающим пройти переподготовку по лицензированным программам.