Разрешение на реставрацию стен Зарайского кремля выдали в Подмосковье

Фото: Главное управление культурного наследия Московской области

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию объекта федерального значения «Ансамбль Кремля, XVI века: Стены кремля» в Зарайске. Планируется укрепить кирпичную кладку стен, отремонтировать фундаменты и кровли.

Зарайский кремль принадлежит к числу немногочисленных русских крепостей. Укрепления Зарайска построили в 1528–1581 годах. Кремль отвечал последним достижениям фортификационной техники своего времени. Об этом свидетельствует целый ряд неудачных попыток захватить город, предпринятых неприятелем в XVI–XVII веках.

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