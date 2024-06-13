Разрешение на ремонт главного дома усадьбы «Поречье» выдали в Звенигороде

Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение противоаварийных работ на объекте регионального значения «Усадьба „Поречье“ начала XIX века. Главный дом». Далее здание законсервируют на время проведения ремонта.
Главный дом построили в начале XIX века. Возведение шло в несколько этапов. Сначала заложили центральную часть дома и два симметричных каменных флигеля, соединенных с центральной частью галереями. В 1902 году архитектор Борин создал проект пристроек к главному дому — здания больницы и здания богадельни. Однако построили только корпус богадельни.
Специалисты проведут комплекс работ по предотвращению разрушения памятника.