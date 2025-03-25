Разработку и производство инновационных лекарств запустят в Подольске

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и компания «Петровакс Фарм» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства инновационных препаратов для лечения онкологических, орфанных и инфекционных заболеваний. В рамках партнерства запланирована локализация полного цикла производства лекарств, включая иммуноонкологический препарат Арейма.

Иммуноонкологический препарат Арейма (камрелизумаб) зарегистрирован в России в 2024 году для лечения местнораспространенного и метастатического плоскоклеточного рака пищевода в комбинации с паклитакселом и цисплатином, а также рецидивирующего и метастатического рака носоглотки в комбинации с цисплатином и гемцитабином.

Сотрудничество направлено на развитие отечественных технологий, таких как мРНК, моноклональные антитела и вирусные векторы. Производство будет осуществляться на заводе в Подольске.

Создание инновационных разработок и локализация полного цикла производства жизненно важных лекарств не просто тренд, а необходимость для российской фармацевтики.

Альянс укрепит лекарственную безопасность России и обеспечит доступ пациентов к современным методам лечения.