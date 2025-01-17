Разработку фрязинской компании включили в реестр отечественного ПО

Этот программный продукт представляет собой инновационное решение, которое обеспечивает эффективное операционное управление технологическими процессами и автоматизированный контроль инженерных систем. Модуль также может быть интегрирован в системы пожарной сигнализации и безопасности, что очень востребовано в современных условиях.

Директор по цифровой трансформации НПП «Исток» Виталий Александров рассказал, что сама платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok уже была включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры и зарекомендовала себя как надежное решение для различных сфер деятельности. Теперь в список вошел и модуль SCADA, который может заменить продукты иностранных компаний в промышленном и гражданском строительстве.