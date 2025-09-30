Разработчики из Фрязина представят сельскохозяйственный дрон на агровыставке

Ключевым экспонатом на стенде Московской области в рамках предстоящей агропромышленной выставки «Золотая осень 2025» станет сельскохозяйственный дрон R-30 «Аршин». Устройство разработало конструкторское бюро «Русь» во Фрязине.

Аппарат представляет собой высокотехнологичное решение для агропромышленного комплекса, нацеленное на автоматизацию процессов авиахимических работ и точного внесения средств защиты растений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что «Русь» с 2019 года занимается разработкой, производством и тестированием тяжелых дронов вертолетного и мультироторного типа.

Компания, которая в рамках старта национального проекта «Беспилотные авиационные системы» получила поддержку Министерства промышленности и торговли России, успешно реализует региональные стратегические программы по созданию новейших технологий.

Аппарат R-30 «Аршин» обладает впечатляющими параметрами: его грузоподъемность достигает 30 килограммов, а наличие быстросъемного бака позволяет оперативно менять полезную нагрузку и выполнять различные задачи, в том числе зимой.

Продолжительность полета дрона достигает 20 минут, а радиус действия простирается до трех километров. Важной особенностью является встроенная система обнаружения препятствий, которая гарантирует безопасное выполнение полетов и предотвращает столкновения при движении по заданным маршрутам.

Увидеть новейший сельскохозяйственный дрон своими глазами все желающие смогут на выставке «Золотая осень 2025», которая будет проходить в Москве по адресу: Верхняя аллея, дом № 6с1.