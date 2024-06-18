Размытый ливнями временный мост через Пахру в Подольске восстановят

Пришедшие в Подмосковье сильные ливни частично размыли временный мост через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск. Работы по восстановлению переправы уже начались, их закончат в течение недели. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного строительства Московской области.
В ведомстве добавили, что строительство нового моста, который станет главной заменой временного, закончится в октябре 2024 года.
Новую переправу расположили выше на семь метров. Такое решение позволит сооружению выдержать весенние паводки.
Временный мост в деревне Кутьино установили в марте этого года взамен обрушившейся старой переправы. На возведение нового сооружения строители потратили три месяца. Директор «Мосавтодора» Алексей Трутнев заявил, что на временном мосту организовали пешеходную зону.