Размытый ливнями временный мост через Пахру в Подольске восстановят

Работы по восстановлению временного моста через Пахру начались в Подольске

Пришедшие в Подмосковье сильные ливни частично размыли временный мост через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск. Работы по восстановлению переправы уже начались, их закончат в течение недели. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного строительства Московской области.

В ведомстве добавили, что строительство нового моста, который станет главной заменой временного, закончится в октябре 2024 года.

Новую переправу расположили выше на семь метров. Такое решение позволит сооружению выдержать весенние паводки.

Временный мост в деревне Кутьино установили в марте этого года взамен обрушившейся старой переправы. На возведение нового сооружения строители потратили три месяца. Директор «Мосавтодора» Алексей Трутнев заявил, что на временном мосту организовали пешеходную зону.

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