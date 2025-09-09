Размытую дорогу в деревне Пронское отремонтируют в Одинцовском округе

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с жителями садовых товариществ и обсудил состояние дамбы на реке Мащенке рядом с деревней Пронское. Летом после сильных дождей сместилась водопропускная труба, и проезд по дамбе начал разрушаться.

Эта дорога — единственный подъезд сразу к трем СНТ: «Московская поляна», «Сельский труженик» и «Прогресс», где расположено 311 участков. Глава городского округа Андрей Иванов дал поручение рассмотреть передачу дороги, которая пока не имеет собственника, на баланс муниципалитета.

Профильные службы проведут обследование объекта: они определят объем необходимых работ и начнут ремонт. Основные этапы планируется завершить до конца года.

Жители садового товарищества «Витязь» рассказали о малой дамбе, там нужно укрепить насыпь и очистить трубу — эти задачи тоже возьмут в работу.