Разметку восстановили еще на 6 тысячах пешеходных переходов Подмосковья

В Московской области близится к завершению третий цикл летнего содержания дорог. Ежедневно на дорогах региона задействуют около 1,5 тысячи единиц спецтехники, обеспечивающей безопасность и комфорт участников движения.

На региональных дорогах убрали мусор на 14 тысячах километров, очистили от смета 7,3 тысячи километров, вымыли 2,3 тысячи километров ограждений, 13 тысяч километров проезжей части и 2,9 тысячи километров тротуаров. Кроме того, рабочие скосили траву вдоль 13,5 тысячи километров полос отвода.

«В летний период дорожники Подмосковья активно восстанавливают разметку на муниципальных и региональных дорогах — обновили 7,4 тысячи километров линейной разметки и разметку почти на 6,8 тысячи пешеходных переходов для комфорта и безопасности участников движения», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На муниципальных дорогах убрали около 25 тысяч километров мусора, очистили от смета 4,4 тысячи километров, а траву скосили более чем на 15 тысячах километров. Специалисты вымыли 2,3 тысячи километров тротуаров, 14 тысяч километров проезжей части, а также почти 200 километров ограждений.