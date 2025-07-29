Разметку восстановили еще на 10 тысячах пешеходных переходов Подмосковья

В Московской области активно продолжается четвертый цикл летнего содержания дорожной сети. Как сообщили в Министерстве транспорта региона, завершено свыше 70% запланированных работ.

Ежедневно на объектах действуют около 1,5 тысячи единиц специализированной техники.

«Одни из главных видов работ этого цикла — восстановление разметки и ликвидация борщевика. Уже обновили 11 тысяч километров линейной разметки и разметку 9,9 тысячи пешеходных переходов. Также ликвидировали около 800 гектаров борщевика в полосах отвода», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональных трассах специалисты «Мосавтодора» провели масштабную уборку: очистили от мусора 9,8 тысячи километров, а смет убрали с 2,8 тысячи километров дорог, а также промыли 500 километров ограждений.

Кроме того, рабочие вымыли 10,6 тысячи километров проезжей части и 2,1 тысячи километров тротуаров, покосили траву вдоль 10,8 тысячи километров полос отвода.

Муниципальные дороги также приводят в порядок: мусор убрали уже на 16,6 тысячи километров трасс, от смета очистили 3,2 тысячи километров, а траву скосили на 12 тысячах километров обочин. Дорожные службы вымыли 1,9 тысячи километров тротуаров, 12,5 тысячи километров проезжей части и 118 километров ограждений.

Четвертый цикл дорожных работ стартовал в начале июля.