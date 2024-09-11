Разметку «Сними наушники» нанесли на ж/д станции в Солнечногорске

Разметку «Сними наушники» нанесли у железнодорожных пешеходных переходов в Солнечногорске. Восемь предупреждающих надписей появились возле платформ Головково и Сенеж.

В ближайшее время такие разметки появятся в периметре всех семи железнодорожных станций муниципалитета. Как отметил главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Солнечногорска Юрий Шмаков, мероприятие направлено на пропаганду безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы еще раз напомнить о важности перехода железной дороги в установленных местах.

Также в сентябре на железнодорожных платформах округа проведут общеобластную акцию «Сохрани себе жизнь».

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