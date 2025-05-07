Разметку пешеходных переходов обновят в Химках

Специалисты начали обновлять дорожную разметку в Химках. Работы уже прошли на улицах Калинина, Московской и Чапаева. Эти адреса отличаются высокой проходимостью пешеходов.

Технология нанесения нового покрытия отвечает всем современным требованиям качества. Специалисты используют холодный пластик. Рисунок создают по специальному трафарету. Первым слоем кладут пластик, вторым — смесь из стеклошариков, произведенных из переработанного стекла.

Подобная технология позволяет новой разметке отражать свет автомобильных фар, что делает пешеходный переход видимым в ночное время, а также в условиях непогоды — в дождь или туман. Это обеспечивает безопасность всех участников движения.

Отметим, что за два дня коммунальщики обновили свыше 20 пешеходных переходов в центральной части Химок. Специалисты стараются соблюдать режим работ, не препятствующий движению.