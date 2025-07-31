Разметку парковочных мест выполнят на улице Гагарина в Чехове

В Чехове продолжается мониторинг общественных и придомовых территорий. В этот раз заместитель главы округа Надежда Чернятина проверила содержание улицы Гагарина.

Во время мониторинга и общения с жителями сотрудникам организации «Чеховское благоустройство» поручили нанести разметку на парковочную площадку возле дома № 104.

«Также активисты дома № 104 отметили, что уборку в подъезде проводят, однако верхние этажи необходимо приводить в порядок чаще. Все замечания передали в МБУ „Чеховское благоустройство“», — сказала Надежда Чернятина.

Кроме того, на детской игровой площадке обновят покрытие.

Напомним, что получить консультацию и задать все интересующие вопросы можно в Управлении благоустройства администрации муниципального округа Чехов по адресу: улица Полиграфистов, дом № 13Б, или по номеру телефона: +7 (496) 727-91-10.