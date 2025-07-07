Разметку обновили на улице Лесной в Пушкино

Сотрудники муниципального предприятия «Пушкинское городское хозяйство» провели работы по обновлению осевых линий на Лесной улице в западной части округа. Данные работы были выполнены на участке автодороги, расположенном вблизи подземного перехода железнодорожной станции «Пушкино».

По словам рабочих, обновление дорожной разметки является необходимым условием для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и снижения риска возникновения аварийных ситуаций. Лесная улица является важной транспортной артерией округа, так как рядом расположены конечная остановка общественного транспорта и городской рынок.

Кроме того, после проведения работ по замене асфальтового покрытия на данном участке дороги, требовалось нанесение новой дорожной разметки на протяжении 300 метров. Для выполнения работ по обновлению дорожной разметки была задействована бригада из трех рабочих, которые использовали краскопульт и валики, обеспечивающие равномерное нанесение краски.

Для нанесения дорожной разметки использовалась специализированная дорожная краска, обладающая высокой скоростью высыхания. Для обеспечения хорошего сцепления краски с поверхностью асфальта, перед нанесением разметки была проведена предварительная очистка дороги от пыли и грязи.