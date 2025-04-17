Разметку на проезжей части и пешеходных переходах обновят в Серпухове к маю

На еженедельном совещании в формате видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили актуальные вопросы содержания объектов дорожно-транспортной системы в Серпухове. Также рассмотрели рейтинг управляющих компаний.

Общая протяженность автомобильных дорог в городском округе составляет 951,34 километра. Из них 675 километров имеют твердое покрытие, а 367,6 километра — усовершенствованное. Значительная часть дорог, 712,4 километра, расположена на сельских территориях. Для поддержания их в надлежащем состоянии в весенне-летний период будет задействовано 147 единиц специализированной техники.

К 1 мая планируется завершить ряд мероприятий по благоустройству: мойку и покраску остановок, уборку смета из прибордюрной части, очистку дорожных ограждений, тротуаров и проезжей части, а также нанесение разметки на дороги и пешеходные переходы.

В городском округе Серпухов обслуживаются 1783 многоквартирных дома: 1499 в Серпухове, 167 в Протвино и 117 в Пущино. Работу 29 управляющих компаний контролируют на постоянной основе, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей.

Мероприятия по улучшению состояния дорог и повышению качества обслуживания многоквартирных домов продолжаются в рамках комплексного подхода к развитию городской инфраструктуры.