Разметку на пешеходных переходах возле школ в Серпухове обновят к сентябрю

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

С 1 сентября тысячи жителей Серпухова снова отправятся в школы и детские сады. В преддверии этого важного события в городе проводятся работы по обновлению пешеходных переходов вблизи учебных заведений.

Сейчас более 50% работ завершены, и к началу учебного года планируется обновить пешеходные переходы у 45 образовательных учреждений. В рамках подготовки осуществляется нанесение разметки, установка новых дорожных знаков и светофоров, что обеспечит безопасность детей на пути в школу.

Кроме того, в Большом Серпухове появится современная система умного пешеходного перехода SmartLight. Это устройство будет предупреждать водителей о нахождении пешеходов на переходе. Новые системы установят на пересечении улиц Ворошилова и Калужская, а также в Протвино на улице Южная, 5.

Для повышения безопасности дорожного движения также установят светофор на перекрестке улицы Горького и улицы Подольская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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