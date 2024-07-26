Разметку на пешеходных переходах обновят на улице Мира в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник с председателем окружного Совета депутатов Андреем Гореликовым провел инспекцию общественных территорий у домов 32А, 34А и 38 на улице Мира. Руководителям управляющих компаний даны указания по проведению работ.

Основное внимание уделили необходимости ликвидации ям на внутридворовых территориях домов 32А и 34А, а также ремонту асфальтового покрытия колодца и дождеприемных решеток. Кроме того, было отмечено состояние тротуарного покрытия пешеходной дорожки вдоль торгового центра «4DAILY» со стороны дома 38, которое требует приведения в надлежащее состояние.

Среди других поручений также значится обновление разметки пешеходных переходов в ряде мест, а также подготовка письма в Минчистоты Московской области с просьбой о контроле за содержанием территории у заправочной станции «Газпромнефть».

Кроме того, по поручению Олега Сотника территория, примыкающая к новому детскому саду на улице Колпакова, будет включена в план проведения ежегодной акции «Посади дерево».

Работа по улучшению общественных территорий продолжится, и власти города намерены активно реагировать на выявленные проблемы для создания комфортной городской среды для жителей Мытищ.

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