Разметку на муниципальных дорогах обновят до майских праздников в Дмитрове

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Дмитрове. На нем обсудили подготовку дорог в округе к летнему сезону.

На встрече поговорили о профилактике аварийности на дорогах. Так, основные причины ДТП в Дмитрове — несоблюдение участниками движения правил и неблагоприятные погодные условия.

Также участниками заседания стали сотрудники Госавтоинспекции, представители дорожных служб и Московско-Рижской дистанции пути РЖД. Они обсудили важность своевременных уведомлений участников процесса о проведении работ, которые влияют на ограничения в движении транспорта в муниципалитете.

Другой темой совещания стал вопрос незаконных примыканий к региональным и муниципальным дорогам. Решили, что на неделе специальная комиссия объедет территорию округа и зафиксирует такие зоны.

Кроме того, глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин поручил своему заместителю Сергею Лопатникову обязать подрядные организации обновить всю разметку на муниципальных дорогах до майских праздников.

«Только тесное взаимодействие и сотрудничество между всеми субъектами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, помогает решать вопросы, связанные со снижением числа ДТП, пострадавших в них. И одна из задач, стоящих перед муниципалитетом — сделать территорию округа максимально безопасной как для пешеходов, так и водителей», – добавил Иван Курданин.