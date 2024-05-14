Разметку на 43 пешеходных переходах обновили в Лобне | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 20:20 Разметку на 43 пешеходных переходах обновили в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Завершили работы по нанесению разметки на 43 пешеходных переходах. Об этом глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала на оперативном совещании со своими заместителями.

Во дворах покрасили 36 из 46 контейнерных площадок, 4100 погонных метров ограждений, 310 урн. Отремонтировали 10 входных групп.

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Анна Кротова рассказала, что помыли и покрасили 23 остановки, провели покраску на 12 детских игровых площадках. Также глава города рассказала, что на детских площадках обновили песок, поменяли лавки и урны.

Начали работы по локальному ремонту межпанельных швов.

На совещании обсудили подготовку к Единому государственному экзамену, планируется обеспечить на территориях около школ тишину во время проведения экзамена.

В средней общеобразовательной школе № 2 пройдет выездная администрация.

В выходные в городе организуют субботник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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