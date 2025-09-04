Разметку для безопасности пешеходов нанесут у Дома культуры в Чехове

Чиновник осмотрел дороги на еженедельном обходе с сотрудниками Стремиловского территориального отдела.

«Главный вопрос обхода — организация безопасного передвижения жителей, посредством нанесения дорожной разметки на площади у ДК „Родник“ и прилегающих дорогах. Зафиксированные недостатки будут переданы в подведомственные структурные подразделения и взяты на контроль», — сообщил Русских.

Также замглавы взял под контроль устранение протечки кровли дома № 2 по улице Ленина, исправление опоры линии уличного освещения по тому же адресу и другие обращения жителей.

Вопрос безопасности на дорогах особенно актуален в районе дома Культуры «Родник». Ведь с началом учебного года, здесь постоянно ходят десятки юных жителей села Шарапово.