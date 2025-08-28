Разметку более 11 тысяч пешеходных переходов восстановили в Подмосковье

Разметку еще более 11 тысяч пешеходных переходов обновили в Подмосковье. Это свыше 40% от плана, рассказали в областном Минтрансе. Работы провели

Работы в рамках пятого цикла содержания дорог продолжаются. Сейчас на объектах трудятся 1,5 тысячи специалистов.

«Среди ключевых видов работ цикла — восстановление разметки. Специалисты уже обновили на региональных дорогах 5,1 тысячи пешеходных переходов и 10,3 тысячи километров линейной разметки. На муниципальных дорогах восстановили разметку 6,1 тысячи переходов и 3,3 тысячи километров линейной разметки», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В Кашире уже восстановили 340 километров линейной разметки, в Талдоме — 263 километра. В Домодедове восстановили 328 переходов, а в Сергиевом Посаде — еще 303.

Кроме того, специалисты очистили от смета пять тысяч километров дорог, от мусора — 9,7 тысячи километров. Они вымыли 110 километров ограждений, 9,7 километра проезжей части и 1,7 тысячи километров тротуаров. Траву окосили вдоль 8,7 тысячи километров полос отвода, а борщевик убрали с территории 1,1 тысячи гектаров.