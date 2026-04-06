Размещение новой контейнерной площадки согласовали в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске выбрали участок под новую контейнерную площадку. Решение приняли после обсуждения с жителями домов № 2 и № 8, объект планируют обустроить летом.

Вопрос размещения площадки для сбора отходов обсудили на встрече с жителями. Участники рассмотрели несколько вариантов и остановились на месте, которое устроило большинство.

Ранее в этих домах закрыли мусоропроводы. Такое решение собственники приняли на общем собрании. После этого контейнеры временно установили у подъездов.

В обсуждении участвовал начальник управления ЖКХ администрации округа Никита Иванов. Он подчеркнул, что важно учитывать мнение людей при выборе площадки.

«Мы встретились с жителями, чтобы определить удобное место и прийти к общему решению. В итоге нашли компромисс, который устраивает всех», — сказал он.

По его словам, подрядчика выберут через конкурсные процедуры в соответствии с действующим законодательством. После заключения муниципального контракта он займется обустройством площадки с учетом пожеланий жителей.

Проект предусматривает бетонное основание, ограждение и установку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Работы планируют завершить в течение летнего сезона.