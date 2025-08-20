Размещение грузовых контейнеров проверили в поселке Крюково под Чеховом

Представители администрации продолжают системную работу по контролю за размещением грузовых контейнеров на территории округа. Заместитель руководителя муниципалитета Елена Татарчук провела рейд в поселке городского типа Крюково, в ходе которого была обследована площадка с грузовыми контейнерами.
Объект проверили на соответствие новым правилам, которые вступили в силу 2 июля 2025 года. По результатам осмотра нарушений не выявлено.
«Все грузовые контейнеры на проверяемой территории являются собственностью предприятия и используются для его хозяйственных нужд. Площадка не является стихийной или несанкционированной: оборудование размещено в границах земельного участка, закрепленного за организацией», — прокомментировала заместитель главы округа Елена Татарчук.
Для обеспечения соблюдения установленных норм и поддержания порядка контроль площадок будет продолжен в плановом режиме по всей территории Чехова.
