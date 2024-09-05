Размеры субсидий на развитие франшиз удвоили в Подмосковье

Условия по региональной программе поддержки бизнеса «Франшиза» значительно улучшили в Подмосковье. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объем субсидий по программе „Франшиза“. Теперь предприниматели могут компенсировать до двух миллионов рублей при работе по франшизам Московской области, и до миллиона при работе по иным франшизам», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимально можно компенсировать до 50% затрат, перечень которых тоже расширили. Сюда включили расходы на аренду земли, подключение к инженерным сетям, обучение персонала и рекламу.

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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