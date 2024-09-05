Размеры субсидий на развитие франшиз удвоили в Подмосковье

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Условия по региональной программе поддержки бизнеса «Франшиза» значительно улучшили в Подмосковье. Об этом сообщило Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объем субсидий по программе „Франшиза“. Теперь предприниматели могут компенсировать до двух миллионов рублей при работе по франшизам Московской области, и до миллиона при работе по иным франшизам», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимально можно компенсировать до 50% затрат, перечень которых тоже расширили. Сюда включили расходы на аренду земли, подключение к инженерным сетям, обучение персонала и рекламу.

Подробнее об условиях участия в программе можно узнать на Инвестиционном портале Московской области invest.mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Много шума, а для чего? О перестановках в правительстве «Незалежной»

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

«Замаскированная форма экстремизма». В России призвали запретить движение квадроберов

Аббревиатура ядерной катастрофы. Что ВСУ хотят сделать с Запорожской и Курской АЭС

Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

Идея на грани хохмы. Зачем бизнесу отслеживать рождаемость и к чему это приведет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте