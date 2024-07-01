Размер взносов на капремонт изменился в Подмосковье с 1 июля

Тарифы на капремонт общего имущества изменились в Подмосковье с 1 июля. Взнос увеличили с 14 до 18 рублей за квадратный метр площади помещения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Экономически-обоснованный размер тарифа в Московской области должен составлять около 55 рублей за квадратный метр. Прежний минимальный размер взноса в 14 рублей в месяц не соответствовал необходимому уровню.

Напомним, взнос на капитальный ремонт обязателен для всех собственников помещений. При этом, при продаже недвижимости долги предыдущего собственника переходят новому владельцу.

Для жителей Московской области действуют льготы и различные меры социальной поддержки. Они остаются неизменными. Важно, что оформить льготы могут не только собственники, но и наниматели жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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