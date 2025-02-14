Разлив сточных вод устранили в Звенигороде

Излитие сточных вод с очистных сооружений устранили в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде. Это событие обсудили на планерке Одинцовского округа.

Проблема возникла 2 февраля из-за засора трубы, что привело к сбросу сточных вод в Москву-реку. Специалисты «Одинцовской теплосети» устранили засор с помощью техники и вручную прочистили сооружения. Основной причиной забивки стали длинноволокнистые материалы и остатки тканей.

Стоит отметить, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем разработан план весенних работ, включая промывку труб и восстановление колодца.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил важность проверки оборудования. Регулярный мониторинг качества сточных вод показывает небольшие превышения по азоту и фосфатам, другие показатели соответствуют нормам. Последний отбор проб из реки Москва был выполнен 10 февраля.