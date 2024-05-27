Разъяснительные работы с жителями СНТ начали проводить в Подмосковье

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом СНТ в Одинцове. Цель встречи — не допустить навалов мусора в регионе.

«Уже больше половины СНТ Подмосковья работают по нормативу. Мы проанализировали средний объем мусора, который ежедневно образуется в СНТ, на основе чего была определена фиксированная сумма оплаты и регулярность вывоза отходов», — подчеркнул Мурашов.

На встрече с владельцами участков в СНТ обсудили работу регионального оператора. По словам жителей, качеством предоставляемых услуг они довольны. Участникам встречи также рассказали о преимуществах ввода норматива, порядке ежемесячных платежей и возможности корректировки графика вывоза мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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