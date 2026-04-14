Уроки о космических технологиях провели в школах Подмосковья

13 апреля в образовательных учреждениях Московской области прошли занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Тема урока была посвящена космосу. Для студентов это стало продолжением изучения космической отрасли, а для школьников, вернувшихся с каникул, — погружением в мир космических технологий. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе занятий учащиеся закрепили свои знания о космосе и узнали о современных достижениях и перспективах развития космической отрасли в России. Студенты и школьники также познакомились с работой ученых, академиков, космонавтов и специалистов, которые занимаются разработкой новых технологий в этой сфере.

Интерактивная часть урока позволила ребятам узнать интересные факты о космосе. Они обсуждали актуальные вопросы и делились своими мыслями об исследованиях космоса.

В пресс-службе добавили, что следующие занятия в рамках проекта будут посвящены Дню труда.