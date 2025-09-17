Раздельный сбор отходов прошел в Раменском

В округе успешно прошел 182-й по счету раздельный сбор отходов. В мероприятии приняли участие около 190 местных жителей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области отметило, что в результате совместных усилий удалось собрать значительный объем вторичного сырья, для транспортировки которого потребовался автомобиль. Работу по организации сбора обеспечивал волонтерский корпус, состоящий из девяти добровольцев. Волонтеры консультировали участников, помогая им правильно сортировать отходы по различным фракциям.

В перечень принимаемых материалов вошли разнообразные виды пластика, металла, макулатура, полиэтиленовые пакеты и пленка, стекло, пенопласт, отработанные элементы питания, электронный лом и другие мелкие предметы, подлежащие переработке. Собранные ресурсы были переданы в специализированный центр «Собиратор», где они пройдут дальнейшую обработку и подготовку к вторичному использованию.

Частью мероприятия стал благотворительный фримаркет, организованный параллельно со сбором вторсырья. На фримаркете жители округа могли бесплатно обмениваться одеждой, обувью, книгами и другими предметами быта, давая вещам вторую жизнь и сокращая количество отходов, направляемых на полигоны. Вещи, оставшиеся после завершения фримаркета, были переданы волонтерами в храм Покрова Божией Матери для последующего распределения среди нуждающихся семей.