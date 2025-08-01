Раздельный сбор отходов пройдет в Раменском

В Раменском муниципальном округе 2 августа состоится 180 эко-акция по раздельному сбору отходов, приуроченная к знаменательной дате — 10-летию активной экологической деятельности в городе. Помимо традиционного сбора вторсырья, на котором волонтеры будут принимать бумагу, пластик различных видов, стекло, металл и другие пригодные для переработки отходы, жителей ждет фримаркет.
Фримаркет — это возможность дать вторую жизнь хорошим вещам, обменяться ими с другими участниками акции и внести свой вклад в снижение объемов потребления и образования отходов.
Эко-акция пройдет в субботу, 2 августа, с 11:00 до 13:00 на площадке, расположенной напротив дома № 15 корпус 1 по улице Гурьева. Организаторы приглашают всех жителей округа принять участие в мероприятии и внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.
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