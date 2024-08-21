Раздел с соцуслугами появился в мобильном приложении «Мое Подмосковье»

Фото: Unsplash

В мобильном приложении «Мое Подмосковье» появился новый раздел — «Соцуслуги». С его помощью жители могут легко найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые опции. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тыс. пользователей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В разделе «Соцуслуги» доступно около 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, арендовать средства реабилитации, нанять сиделку и выбрать другие опции.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте