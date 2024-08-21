Раздел с соцуслугами появился в мобильном приложении «Мое Подмосковье»

В мобильном приложении «Мое Подмосковье» появился новый раздел — «Соцуслуги». С его помощью жители могут легко найти ближайший социальный центр и выбрать необходимые опции. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«В приложении есть разделы о культуре, спорте, библиотеках и парках. Так, с начала года им воспользовались свыше 100 тыс. пользователей», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В разделе «Соцуслуги» доступно около 130 социальных центров, где можно посмотреть режим работы и услуги, арендовать средства реабилитации, нанять сиделку и выбрать другие опции.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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