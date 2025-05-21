Раздел о поддержке для инвалидов заработал на «Госуслугах» в Подмосковье

Новую страницу запустили на региональном портале госуслуг в Подмосковье. На ней разместили всю информацию о льготах, выплатах и услугах для инвалидов.
Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, в регионе проживают почти 400 тысяч жителей с инвалидностью. Новый раздел интернет-портала сделает их жизнь проще и комфортнее.
«Новый раздел на регпортале для инвалидов — это единая точка входа ко всем мерам поддержки. В нем можно найти информацию о мерах поддержки, соцуслугах и реабилитации», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Страница находится в разделе «Соцподдержка». На ней собраны все данные о мерах социальной помощи, услугах и реабилитационных центрах. Там также есть пошаговая инструкция по обращению в диспетчерскую службу для слабослышащих.
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