Рацион беременных с повышенным сахаром напомнили в перинатальном центре в Видном

Гестационный диабет развивается примерно у 15% беременных женщин. Это нарушение углеводного обмена и повышение уровня сахара в крови. Такая патология опасна не только для мамы, но и для ее ребенка. Эндокринолог Видновского перинатального центра Мария Филатова рассказала, что можно есть, а от чего стоит отказаться всем беременным, а особенно тем, у кого повышена глюкоза в крови.

При гестационном диабете важно соблюдать особый режим питания, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Спикер пояснил, что не все продукты, маркированные как «без сахара», действительно безопасны. Например, фруктоза, хоть и отличается от сахарозы, так же влияет на уровень сахара в крови. Поэтому при выборе продуктов важно обращать внимание не только на упаковку, но и на их реальный состав.

«Гестационный сахарный диабет очень просто корректируется диетой. Действительно. Это ограничение легко усваиваемых углеводов. Это всякие сладкие напитки, чай с сахаром, кофе с сахаром, с медом, неважно, любые соки», — отметила Филатова.

По ее словам, основу питания должны составлять продукты, богатые клетчаткой, так как она замедляет усвоение углеводов и помогает избежать резких скачков сахара. Белки также играют важную роль — они поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови.

Важно понимать, что это не безуглеводная диета. Гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис — все это источники сложных углеводов, которые необходимы во время беременности. Также можно есть фрукты, но лучше в первой половине дня и после основного приема пищи. В таком случае они не вызовут резкого повышения сахара в крови.

Питание при гестационном диабете требует внимательного подхода к выбору продуктов. Главное — ограничить быстрые углеводы, отдав предпочтение медленным углеводам, белкам и клетчатке.