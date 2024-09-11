Рации для воинского подразделения передали из Чехова в зону СВО

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал партию раций в одно из воинских подразделений в зоне специальной военной операции. Старшина гвардии Алексей доставит груз до пункта назначения.

Старшина гвардии Алексей выполняет обязанности заместителя командира. Он руководит важным направлением — обеспечивает передовые подразделения боеприпасами. Алексей ушел на фронт в 2022 году из Чеховского военкомата. Боец получил партию раций. Приборы будут помогать в доставке снарядов.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что рации позволят повысить безопасность. С их помощью защитники смогут более эффективно передвигаться на фронте.

Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи работают в приемной партии «Единая Россия» в доме № 21 на улице Дружбы и в центре поддержки участков СВО и их семей в доме № 45 на улице Чехова. Местное отделение открыто по будням с 10:00 до 17:00, а пункт в Доме культуры «Дружба» — по будням с 9:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (939) 841-90-09.

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