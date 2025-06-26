Рассмотрение обращений участников СВО ускорили в 2 раза в Подмосковье

В Подмосковье ускорили сроки рассмотрения обращений от участников СВО. Теперь процедура будет занимать 15 дней вместо 30.

Как рассказали в региональном Минсоцразвития, такое решение поможет улучшить качество жизни участников СВО и их семей и обеспечит их всей необходимой помощью.

«Помимо этого, участникам СВО предоставлено право на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях региона. Это нововведение позволит нам оказать необходимую поддержку и оперативно решать вопросы, связанные с реабилитацией, выплатами и другими важными аспектами», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В ведомстве добавили, что с начала года по вопросам помощи участникам СВО уже поступило более двух тысяч обращений. Они касались выплат, мер социальной поддержки, содействии при трудоустройстве и предоставлении юридической помощи.