Пятнадцать катков откроются в Можайске в декабре

В городском округе для любителей катания на коньках подготовят 15 площадок. Жителям и гостям муниципалитета рассказали, где можно будет отдохнуть всей семьей и устроить дворовые соревнования по хоккею.

Специалисты приступят к заливке катков, когда установятся стабильные минусовые температуры.

В Можайске обустроят два катка под открытым небом. Один из них будет расположен на Губернаторской площади возле Дворца спорта «Багратион», второй — у дома № 3б на улице Полосухина.

Бесплатные катки также откроются в деревнях Ивакино и Красный Балтиец, селах Борисово, Сокольниково, Семеновское и Поречье, поселках Спутник, Строитель, Химик Синичино, МИЗ, Гидроузел и Уваровка.

Жители муниципалитета с нетерпением ждут зимы с ее традиционными забавами. Жительница поселка Химик Наталья рассказала, что в ее семье все будут кататься на коньках, в том числе пятилетняя дочь, которая в этому году выйдет на лед впервые.

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