Расшитую карту Наро-Фоминска показали жителям города

23 мая в малом зале ЦДК «Звезда» прошел творческий вечер «Я нитями выложу край свой родной». Гостям показали вышитую карту Наро-Фоминского городского округа, над которой мастерицы студии «Дамские рукоделия» работают более года.

Главным экспонатом вечера стало большое текстильное полотно размером два на полтора метра. На нем с помощью нитей и стежков мастерицы воспроизвели карту округа с дорогами, железнодорожными путями, лесами и реками. Работу выполняют участницы студии «Дамские рукоделия» под руководством автора идеи Елены Журавлевой.

Для оформления карты использовали разные цвета и виды вышивки. Синими нитями обозначили русла рек, черным пунктиром — автомобильные дороги, а зелеными оттенками показали лесные массивы. Более темные нити выбрали для хвойных лесов, светлые — для лиственных. Отдельно мастерицы проработали железнодорожные линии, где стежками обозначили рельсы и шпалы.

По словам Елены Журавлевой, самым трудным этапом стала подготовка основы карты. Готовой схемы округа в современных границах авторы проекта не нашли, поэтому им пришлось самостоятельно сверять данные и собирать изображение по фрагментам.

«Мы работали с „Яндекс.Картами“, сравнивали участки, уточняли детали и постепенно создавали общий рисунок», — рассказала Елена Журавлева.

Во время творческого вечера жителям предложили принять участие в создании полотна. Гости могли сделать несколько стежков на карте под контролем мастериц студии.